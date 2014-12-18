Прем'єр Фінляндії заявив про можливий референдум для вступу в НАТО

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Yle.

«Ми вважаємо, що про вступ до НАТО треба вирішити шляхом всенародного референдуму. Правда, можливо, якщо вісім великих партій і президент республіки досягнуть згоди про вступ до НАТО, вистачить підтримки двох третин депутатів парламенту", - сказав Стубб.

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"Скажімо так: якщо Фінляндія коли-небудь вирішить вступити в НАТО, членство повинно отримати сильну підтримку народу», - заявив він.