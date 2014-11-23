В ООН розробили трирічний план реагування на кризу в Україні

Про це в інтерв`ю ZN.UA повідомила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

За її словами, 9 грудня у Женеві план буде представлено міжнародному донорському співтовариству. «Ми сподіваємося, що це викличе нову хвилю інтересу до нашого регіону і до конфліктної ситуації, що відбувається тут», - відзначила Барберіс.

Крім того, за даними Барберіс, на даний момент ЮНІСЕФ вдалося залучити на допомогу Україні вже близько 7 млн доларів. ”Це не так багато, але це те, що ми зараз конкретно маємо. Ми не залишаємо наші фандрайзингові зусилля і сподіваємося залучити більше ресурсів”, - сказала вона.

Читайте такожШвеція виділила 1,1 млн євро для захисту дітей на ДонбасіЯк відзначила Барберіс, організація робить все можливе, щоб тримати увагу донорів у полі зору конфлікту в Україні, щоб вони розуміли, наскільки ситуація тут складна, і що ресурси для допомоги необхідні.

«Ми маємо правильно розуміти, що відбувається, оскільки ситуація день у день погіршується. По-перше, у зв`язку з тим, що прийшли зимові холоди, і люди без певного місця проживання, пристосованого до зими, можуть замерзнути. Їм нічого їсти. У них немає заощаджень, немає грошей для того, щоб купити елементарні речі. Тобто, тут - реальні питання виживання», - резюмувала Барберіс.

За даними ЮНІСЕФ, війна на Донбасі позбавила рідної домівки майже 130 тисяч дітей. Крім того, у цілому вимушеними переселенцями вже стали близько 460 тис. осіб.