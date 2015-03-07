На виборах у США переміг мертвий кандидат

Фрімен отримав 53% голосів, обігнавши представника республіканців Джека Дові, у якого 46,9% голосів, повідомляє Insider з посиланням на Reuters.

48-річний Фріман помер минулого тижня від раку, після того як бюлетені були надіслані поштою виборцям у Вашингтоні, де голосування проходить через пошту.

"Таке трапляється вкрай рідко, - заявила Браян Зілстра, секретар держдепартаменту, - але все йшло за протоколом".

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Як тільки всі бюлетені опрацюють наступного тижня, якщо Фріман виграє голосування, демократи отримають його місце в Палаті представників, заявила Зілстра.

Демократична партія проведе окреме голосування за трьох кандидатів на місце Фрімана. Це місце в Палаті представників Сенату буде чинним на два роки.