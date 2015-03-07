Бойовики "Боко харам" об'єдналися з ІД

Як повідомили британські ЗМІ, відповідні матеріали потрапили в розпорядження моніторингової групи SITE, яка відстежує активність екстремістів в Інтернеті. Про це повідомляє ТАСС.

На відеозаписі, поширеному "Боко харам" в мережі, її прихильники зобов'язалися "слухатися і коритися в часи труднощів і процвітання". Матеріал арабською мовою, як стверджується, був схвалений ватажком нігерійських бойовиків.

Читайте такожБойовики "Боко Харам" розстріляли нігерійське село

Таким чином, "Боко харам" взяла приклад з інших ісламістських угруповань на Близькому Сході, в Північній Африці, а також в Афганістані та Пакистані.