Бойовики "Боко харам" об'єдналися з ІД
23:58, 07 березня 2015Світ
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Бойовики ісламістського угруповання "Боко харам", що орудує в Нігерії, присягнули на вірність терористичній організації "Ісламська держава".
Reuters
Як повідомили британські ЗМІ, відповідні матеріали потрапили в розпорядження моніторингової групи SITE, яка відстежує активність екстремістів в Інтернеті. Про це повідомляє ТАСС.
На відеозаписі, поширеному "Боко харам" в мережі, її прихильники зобов'язалися "слухатися і коритися в часи труднощів і процвітання". Матеріал арабською мовою, як стверджується, був схвалений ватажком нігерійських бойовиків.
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Таким чином, "Боко харам" взяла приклад з інших ісламістських угруповань на Близькому Сході, в Північній Африці, а також в Афганістані та Пакистані.
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