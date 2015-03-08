Британія відправить до Іраку військових інструкторів для боротьби з ІД
04:01, 08 березня 2015Світ
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Британське військове командування направляє 60 інструкторів в Ірак: фахівці повинні будуть навчити курдські загони ефективної боротьби з джихадистами "Ісламської держави".
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Серед експертів будуть і сапери, які допомагають курдам у знешкодженні придорожніх фугасів. Крім того, британські військові мають намір провести заняття з піхотинцями і кулеметниками.
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За даними міноборони Британії в Іраку в даний час працює близько 100 британських військових інструкторів.
Жоден з них не бере участі в бойових діях.
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