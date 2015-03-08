Британія відправить до Іраку військових інструкторів для боротьби з ІД

04:01, 08 березня 2015
Світ
149 0

Британське військове командування направляє 60 інструкторів в Ірак: фахівці повинні будуть навчити курдські загони ефективної боротьби з джихадистами "Ісламської держави".

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Серед експертів будуть і сапери, які допомагають курдам у знешкодженні придорожніх фугасів. Крім того, британські військові мають намір провести заняття з піхотинцями і кулеметниками.

Читайте такожВеликобританія проведе військову підготовку українських солдатів: символічний крок, який може викликати гнів Росії - The Guardian

За даними міноборони Британії в Іраку в даний час працює близько 100 британських військових інструкторів.

Жоден з них не бере участі в бойових діях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter