Екс-першу леді Кот-Д'івуару засудили до 20 років в'язниці за злочини проти людяності

Колишню першу леді Кот-Д'івуару Сімону Гбагбо засуджено до 20 років в'язниці за злочини проти людяності. Про це повідомив її адвокат, передає ТАСС.

Сімону Гбагбо також звинувачували в підриві державної безпеки, ксенофобії та створенні збройних угруповань, які брали участь у насильстві після виборів 2011 року, коли загинули близько 3 тис. чоловік. Її судили в Кот-Д'івуарі разом з 82 прихильниками екс-президента Лорана Гбагбо.

Видачі Сімони Гбагбо домагається Міжнародний кримінальний суд.

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7 липня 2015 року в Гаазі розпочнеться суд над колишнім президентом Кот-Д'івуару Лораном Гбагбо (2000-2011рр.), повідомив у листопаді 2014 року Міжнародний кримінальний суд (МКС).

69-річного Лорана Гбагбо звинувачують у злочинах проти людяності за чотирма пунктами. Вони були вчинені в період з 16 грудня 2010 року по 12 квітня 2011 року і полягали, зокрема, в обстрілі густонаселених районів міст Абобо і Йопоугон.

Збройний конфлікт у Кот-Д'івуарі розпочався в кінці 2010 року на тлі невизначеної ситуації з результатами другого туру президентських виборів. В ході нього Центрвиборчком назвав новим президентом колишнього прем'єр-міністра країни Алассана Уаттара, проте Конституційна рада оголосила переможцем діючого президента Гбагбо, анулювавши при цьому результати голосування в семи регіонах на півночі, які підтримували Уаттару. Обидва вони прийняли присягу, однак за Уаттара заступилося світове співтовариство, яке допомогло йому скинути Гбагбо і прийти до влади.