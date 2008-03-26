Барак Обама виявився родичем Бреда Пітта, а Хілларі Клінтон – Анджеліни Джолі

За результатами дослідження, проведеного ученими з Товариства історичної генеалогії Нової Англії, Барак Обама виявився далеким родичем Бреда Пітта, а Хілларі Клінтон – родичкою Анджеліни Джолі, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Генеалог Крістофер Чайлд (Christopher Child) відзначає, що в роду Обами дуже багато політиків. Так, наприклад, його далекими родичами є також нинішній президент країни Джордж Буш-младший, колишні президенти США Джеральд Форд, Гарі Трумен і Джеймс Медісон, а крім того, - Дік Чейні, Вінстон Черчілль і Роберт Лі.

Хілларі Клінтон, у свою чергу, може назвати своїми родичами співачок Мадонну, Селін Діон і Аланіс Моріссет, а також письменника Джека Керуака і Каміллу Паркер Боулз. У республіканця Джона Маккейна також знайшлися цікаві родинні зв`язки – він далекий родич першої леді США Лаури Буш.

На думку Чайлда, дослідження показує, що багато людей, виявляється, пов`язані між собою по родинній лінії, причому найнесподіванішим чином. Він також додав, що нинішні кандидати в президенти США часто відзначають відмінності в позиціях один одного, при тому що насправді між ними багато спільного.

Товариство історичної генеалогії Нової Англії засноване в 1845 році і є найстарішою некомерційною генеалогічною організацією в США. Чайлд, спільно з Гері Робертсом (Gary Boyd Roberts), автором книги "Предки президентів США", витратив на дослідження генеалогії учасників президентської гонки три роки.