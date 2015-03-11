Європарламент вимагає міжнародного розслідування вбивства Нємцова
19:03, 11 березня 2015Світ
0 0
Депутати Європарламенту (ЄП) мають намір звернутися до влади Росії з закликом провести міжнародне розслідування вбивства політика Бориса Нємцова.
REUTERS
Про це йдеться в проекті резолюції ЄП, узгоджений усіма політичними партіями та що надійшов у розпорядження ТАСС.
Парламентарії вважають, що вбивство Нємцова є "найбільш значним політичним вбивством в сучасній історії Росії", йдеться в тексті. Вони збираються попросити "провести незалежне міжнародне розслідування".
Читайте такожСьогодні Європарламент розпочне обговорення вбивства Нємцова та стану демократії в РФ
Документ буде винесено на голосування депутатів у четвер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter