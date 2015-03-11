Європарламент вимагає міжнародного розслідування вбивства Нємцова

Про це йдеться в проекті резолюції ЄП, узгоджений усіма політичними партіями та що надійшов у розпорядження ТАСС.

Парламентарії вважають, що вбивство Нємцова є "найбільш значним політичним вбивством в сучасній історії Росії", йдеться в тексті. Вони збираються попросити "провести незалежне міжнародне розслідування".

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Документ буде винесено на голосування депутатів у четвер.