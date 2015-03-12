Кіноринок Китаю вперше став найбільшим у світі

Касові збори китайських кінотеатрів вперше в історії випередили збори американських, повідомляє Lenta.ru з посиланням на китайську дослідницьку компанію Entgroup.

У лютому китайські кінотеатри зібрали майже 647 мільйонів доларів. Касові збори в США за цей же період склали 640 мільйонів доларів. Такий результат зробив Китай на один місяць найбільшим кіноринком світу.

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Основними причинами рекордних касових зборів стали новорічні свята за місячним календарем. У Китаї цей в час в прокат вийшли картини «The Man from Macao II» з Чоу Юньфатом в головній ролі і «Dragon Blade» з Джекі Чаном. Натомість, у США лютий вважається «мертвим сезоном».