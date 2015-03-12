Штайнмаєр заявив, що ситуація на Донбасі дещо покращилася

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з держсекретар США Джоном Керрі у Вашингтоні, передає DW.DE.

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На думку німецького міністра, ситуація на Донбасі суттєво стабілізувалася. Режим припинення вогню значною мірою дотримується, тепер ОБСЄ повинна отримати можливість проконтролювати відведення важкого озброєння від лінії розмежування, наголосив глава німецького МЗС. "Усе сприяє тому, що, сподіваюсь, у найближчі дні і тижні ситуація стане достатньо стабільною для переходу до реалізації наступної стадії мінських домовленостей", - сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він зазначив, що в Україні має бути покладено край "щоденним порушенням режиму припинення вогню", щоб перейти до "наступного етапу" та підготувати підгрунтя для політичного вирішення конфлікту.

У свою чергу Джон Керрі підкреслив, що США наполягають на тому, що обидві сторони конфлікту повинні відвести важкі озброєння. Також він закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.