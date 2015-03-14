Папа Римський натякнув на свою можливу відставку

Папа Римський Франциск натякнув на можливість своєї відставки, повідомляє Эхо Москви.

За його словами, він, можливо, піде за прикладом свого попередника Бенедикта XVI і не буде залишатися на Святому Престолі довічно.

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"У мене є відчуття, що мій понтифікат буде коротким: чотири-п'ять років. Не можу сказати точно, але мені здається, що Господь поставив мене на це місце не назавжди", - сказав Франциск в інтерв'ю мексиканському телебаченню, присвяченому другій річниці обрання на папський престол. Глава католицької церкви назвав рішення Бенедикта XVI мужнім вчинком.

Разом з тим Папа висловився проти формально-юридичного обмеження віку перебування на Святому Престолі 80 роками.