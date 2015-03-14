В Єгипті понад 40 суддів відправили на пенсію через підтримку забороненого руху
20:35, 14 березня 2015Світ
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Деякі зі звільнених суддів підписали в 2013 році заяву, що засуджує повалення військовими уряду "Братів-мусульман".
В Єгипті відправили на пенсію кілька десятків неблагонадійних суддів / job-sbu.org
Понад 40 суддів в Єгипті, яких вважали такими, що симпатизують забороненому ісламістському руху "Брати-мусульмани", відправили на пенсію, повідомляють джерела у судовій системі.
Як повідомляє кореспондент BBC, деякі зі звільнених суддів підписали в 2013 році заяву, що засуджує повалення військовими уряду "Братів-мусульман". Інші, як наголошується, підтримували "Братів-мусульман", коли ті були при владі.
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Згідно з єгипетським законодавством, суддям заборонено займатися політичною діяльністю і підтримувати будь-які політичні партії, але на підтримку ними нинішнього президента Абдель Фаттаха ас-Сісі зазвичай закривають очі.
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