В Єгипті понад 40 суддів відправили на пенсію через підтримку забороненого руху

Понад 40 суддів в Єгипті, яких вважали такими, що симпатизують забороненому ісламістському руху "Брати-мусульмани", відправили на пенсію, повідомляють джерела у судовій системі.

Як повідомляє кореспондент BBC, деякі зі звільнених суддів підписали в 2013 році заяву, що засуджує повалення військовими уряду "Братів-мусульман". Інші, як наголошується, підтримували "Братів-мусульман", коли ті були при владі.

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Згідно з єгипетським законодавством, суддям заборонено займатися політичною діяльністю і підтримувати будь-які політичні партії, але на підтримку ними нинішнього президента Абдель Фаттаха ас-Сісі зазвичай закривають очі.