Помер російський письменник Валентин Распутін

"Він помер. Чотири дні був у комі. Вирішується питання із прощанням і похоронами. Швидше за все, прощання буде у Москві. А ховати будуть в Іркутську", - цитує РИА Новости його онуку Антоніну.

Напередодні, 14 березня, перший секретар правління Спілки письменників Росії Геннадій Іванов повідомив, що Распутін був госпіталізований в одну із московських клінік, повідомляє Lenta.ru.

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«Він у Москві кілька місяців. То лежав у лікарні, то виписувався. Останнім часом був вдома, почував себе не дуже добре», - розповів Іванов.

У свою чергу, голова Спілки письменників Росії Валерій Ганічев повідомив, що за останні 10 років Распутін переніс дві серйозні втрати. У 2012 році померла його дружина, а у 2006 році загинула дочка письменника.

Валентин Распутін народився 15 березня 1937 року у селі Аталанка Усть-Удінського району Іркутської області. Письменник був Героєм Соціалістичної Праці, лауреатом Державних премій СРСР і Росії.

Распутіна відносять до представників так званої сільської прози. Найвідоміші його твори - «Прощання з Матьорою», «Уроки французької», «Останній строк», «Живи і пам'ятай», «Пожежа».

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