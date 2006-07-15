Ізраїль бомбардує Ліван

Ізраїль бомбардує дороги й естакади, які ведуть з Лівану до Сирії. Під обстрілом перебувають шляхи з північної і східних частин долини Бекаа до Сирії та прикордонних доріг. Зокрема, у результаті влучення ракети в шосе в місті Гермель в долині Бекаа загинули четверо. Крім того, на четвертий день лівано-ізраїльського протистояння літаки ізраїльських ВПС вперше бомбардували об`єкти на півночі країни, зокрема в районі річки Барада.

Крім того, тривають інтенсивні нальоти на всі населені пункти на півдні Лівану. Зокрема, ізраїльтяни попередили мешканців села Мірвахин про необхідність залишити її в найближчі години, щоб не потрапити під бомбардування. Водночас дислокована в селі частина миротворчих сил ООН з представників острова Фіджі почала переговори з ізраїльськими властями про можливе запобігання нальоту на цей населений пункт. Ведеться обстріл житлового кварталу південноліванського міста Набатія, населених пунктів Кана, Кфар Кила, Хіям.

Як розповів один з жителів півдня Лівану, переважно бомбардуванню піддаються дороги, естакади і мости, щоб відрізати ліванські міста і села одне від одного і повністю блокувати Ліван. Наразі країна має тільки один вихід до зовнішнього світу - через Сирію.

Ще один об`єкт обстрілу - бензозаправки та сховища з пальним. У країні вже відчувається брак бензину. Через нальоти на електростанції спостерігаються постійні перебої з електрикою. Для подання електроенергії люди вимушені підключати дизельні генератори, які працюють на мазуті.

Натомість ізраїльські нальоти не залишаються без відповіді. Ліванський рух "Хезболлах" продовжує обстріл реактивними снарядами ізраїльських поселень і міст на півночі країни, зокрема Цфата і Нахарії.

Ліванські бойовики напередодні ввечері атакували найбільший корабель ізраїльських ВМС - один з корветів класу "Саар-5", повідомили РІА Новини у суботу в армійській прес-службі.

В результаті нападу із застосуванням ракетної зброї або безпілотного літального апарату корабель одержав пошкодження, на борту спалахнула пожежа, четверо членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

У складі ізраїльського флоту є три корвети такого класу - "Ейлат", "Лахав" і "Ханіт". Кораблі, які стали на озброєння на початку 1990-х років, збудовані з використанням технологій зниження помітності, обладнані вертолітним майданчиком, потужним комплексом оборонного і наступального озброєння, включно з 16 ракетами "поверхня-поверхня" типу "Гарпун" і "Габріель-II".

Військові стверджують, що, обстрілюючи з берега ізраїльський корабель, бойовики руху "Хезболлах" вразили цивільне єгипетське судно, що було поблизу.

Кораблі ізраїльських ВМС забезпечують морську блокаду Лівану і завдають ударів по різних цілях на території країни.

РІА «Новости»