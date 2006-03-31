Катастрофа судна у Перській затоці: 50 загиблих

09:35, 31 березня 2006
Світ
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На борту були переважно туристи, у тому числі іноземці

Понад 50 осіб загинули у результаті катастрофи судна у Перській затоці неподалік берегів Бахрейну.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, на борту були переважно туристи, у тому числі іноземці. За даними офіційних джерел у Бахрейні, понад 60 пасажирів було врятовано. Сьогодні зранку тривали пошуки ще кількох. Про причини катастрофи поки нічого не відомо.

 

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