Катастрофа судна у Перській затоці: 50 загиблих

Понад 50 осіб загинули у результаті катастрофи судна у Перській затоці неподалік берегів Бахрейну.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, на борту були переважно туристи, у тому числі іноземці. За даними офіційних джерел у Бахрейні, понад 60 пасажирів було врятовано. Сьогодні зранку тривали пошуки ще кількох. Про причини катастрофи поки нічого не відомо.