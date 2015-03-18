Стюардес у РФ хочуть озброїти електрошокерами для захисту від російських алкодебоширів

Крім того, агентство пропонує ввести у законодавство поняття «авіахуліган» і встановити для цієї категорії громадян особливі штрафи,

Пропозицію роздати пілотам і стюардам цивільних авіаліній електрошокери та пластикові наручники опубліковано на сайті Росавіації, пише Комерсант.

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У відомстві кажуть, що не раз звертали увагу органів влади на неефективність діючих правил користування повітряним транспортом і необхідність посилення законодавства для боротьби з авіадебоширами.

У Росавіації наводять дані, що в 2014 році було зафіксовано 59 інцидентів на борту авіалайнерів з участю нетверезих пасажирів.

Тоді як тільки в березні 2015 року на авіалайнерах сталося п'ять дебошів. Так, 6 березня пасажирам рейсу, який летів з Астрахані в індійський штат Гоа, довелося ременями пов'язувати бешкетника, який влаштував бійку .

А 16 березня через агресивні дії пасажирки на рейсі Красноярськ-Бангкок командир повітряного судна прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту.

У повідомленні Росавіації говориться, що винуватицю цього інциденту суд в Красноярську згодом оштрафував на 1 тис. руб. «Такі штрафи не покриють незапланованих витрат авіакомпаній»,- нарікають у відомстві, де також пропонують ввести в законодавство поняття «авіаційний (повітряний) хуліган» і застосовувати до цієї категорії громадян «спеціальні адміністративні і кримінальні заходи» (які саме, не конкретизується).

У Росавіації планують узгодити свої пропозиції з іншими відомствами, зокрема з Мінтрансом, МВС і Ространснаглядом.

У Росавіації і раніше пропонували роздати стюардам електрошокери і наручники, але перевізники вважали куди більш ефективними чорні списки пасажирів. У червні 2014 року Держдума прийняла в першому читанні законопроект, який дозволяє авіакомпаніям заносити пасажирів в чорні списки, не продавати їм квитки протягом п'яти років, а заодно публікувати ім'я та прізвище порушника. Однак остаточно законопроект прийнятий не був.