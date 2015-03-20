Бюро нацбезпеки Польщі: Нам загрожує початок нової холодної війни, якщо ми вже в ній не перебуваємо

Зараз не йдеться про початок третьої світової війни, Захід робить усе для того, щоб вона не почалася.

Про це сказав глава Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй в ефірі TOK FM, передає Європейська правда.

"Про початок третьої світової війни, напевно, не йдеться, наразі всі працюють над тим, щоб до цього не дійшло", - сказав він.

"Скоріше за все, нам загрожує початок нової холодної війни, якщо ми вже в ній не перебуваємо", - додав Козєй.

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За його словами, посилення НАТО протягом останнього часу пояснюється змінами в політиці Росії.

"Росія відмовилась від співпраці з Заходом, хоча раніше говорили навіть про її можливе членство в НАТО. Протягом останнього року ситуація змінилася, минулого року був стратегічний зсув", - зазначив глава Бюро нацбезпеки.

За його словами, агресія в Україні позначила цей зсув у політиці Росії.

Нагадаємо, від початку року НАТО провів ряд навчань на східному фланзі, ряд навчань заплановано провести до кінця року.