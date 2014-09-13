Папа Римський Франциск: Світ перебуває в стані третьої світової війни

Про це повідомляє британська The Telegraph.

Про це понтифік сказав у суботу, звертаючись з проповіддю до десятків тисяч прочан з усієї Європи під час відвідання найбільшого в Італії військового меморіального комплексу Редіпуглія, де похований прах понад 100 тисяч італійських солдатів, які загинули в Першу світову.

Але спочатку він відправив молебень на іншому кладовищі по сусідству, де поховані останки 15 тисяч солдатів з п`яти країн, що входили до Австро-Угорської імперії.

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"Війна знищує найпрекрасніше творіння Бога - вона знищує людину", - цитує проповідь предстоятеля католицької церкви австрійська Kronen Zeitung.

За словами папи римського, при цьому війну часто виправдовують ідеологією, але насправді вона завжди результат чиєїсь жадібності і прагнення до влади.

”Навіть сьогодні, після двох світових воєн, можна говорити про третю війну, яка йде в локальних конфліктах, у масових вбивствах, знищенні людей та інших злочинах агресорів і терористів”, - цитують західні ЗМІ папу римського Франциска.