Могеріні сподівається на зниження існуючої напруженості в енергетичних відносинах Києва і Москви

Так Могеріні прокоментувала результати тристоронніх переговорів, які пройшли у п'ятницю в Брюсселі за участю віце-президента Європейської комісії Мароша Шевчовича, міністра енергетики Росії Олександра Новака та міністра енергетики Володимира Демчишина.

"Я сподіваюся, що найближчим часом будуть знайдені домовленості, які влаштують обидві сторони, що може сприяти зниженню існуючої напруженості в енергетичних відносинах між двома країнами", - сказала вона.

Високий представник наголосила, що вітає проведення цієї тристоронньої зустрічі, "як того вимагає також Декларація підтримки Мінських домовленостей від 12 лютого".

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У свою чергу Шевчович зазначив, що "перша нарада за підсумками зимового пакету пройшла конструктивно.

"Я щасливий, що сторонам вдалося погодити спільну заяву та наступні кроки вперед. На цій основі ми можемо працювати в напрямку подолання розриву між договором та вирішенням Стокгольмським Арбітражнем спірні питання. Я також отримав запевнення, що транзит газу в ЄС залишиться без змін", - заявив він.