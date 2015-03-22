У США зійшов з рейок потяг з метанолом

За словами прибулих на місце події співробітників екстрених служб, з рейок зійшли, в тому числі п'ять цистерн з метанолом. Стався невеликий витік рідини, загоряння немає, повідомляє ТАСС.

В цілях обережності влада прийняла рішення евакуювати мешканців прилеглих будинків.

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За попередніми даними, в результаті НП ніхто не постраждав. Причина аварії поки невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 22 людини загинули в результаті сходження з рейок потягу в індійському штаті Уттар-Прадеш на півночі країни. У міністерстві шляхів сполучення Індії повідомили про початок розслідування.