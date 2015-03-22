Військові США запідозрили КНДР в наявності технології мініатюризації ядерної зброї

Таку думку висловлюють в США не тільки незалежні експерти, а й високопоставлені військові, повідомляє ТАСС з посиланням на південнокорейський державний телерадіоканал KBS.

Виступаючи на цьому тижні на слуханнях у комітеті з оборони сенату Конгресу США, глава стратегічного командування американських збройних сил Сесіл Хейні зазначив, що Північній Кореї вдалося досягти мініатюризації частини свого ядерного арсеналу.

Раніше Джоел Вітт зі Школи перспективних міжнародних досліджень при університеті Джонса Хопкінса у Вашингтоні також висловив упевненість в тому, що КНДР вдалося оснастити мініатюрною ядерною боєголовкою свою балістичну ракету "Нодон".

У подібному ключі висловився і директор американського Інституту науки і міжнародної безпеки Девід Олбрайт.

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Для Сеула це означає, що Корейська народна армія може запустити ракету "Нодон" з ядерною боєголовкою масою до однієї тонни на відстань до 1300 км, підкреслює KBS .

Джоел Вітт і Девід Олбрайт також зазначили, що до 2020 року Пхеньян зможе накопичити в своєму арсеналі до ста ядерних боєголовок.

У зв'язку з цим багато експертів висловлюють занепокоєння тим, що наявність у Північній Кореї технологій мініатюризації ядерної зброї являє собою нову загрозу безпеки.

За оцінками експертів, в даний час Північна Корея має в своєму розпорядженні від шести до 16 ядерних боєголовок.