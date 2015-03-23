Лондонці прогнали ультраправого політика з пабу, одягнувшись у костюми "людей, які його дратують"

Фарадж прийшов у паб Голова королеви у місті Даун (передмістя Лондона - ред.) із дружиною та двома дітьми, передає BBC.

Вони розповіли, що пішли за політиком та його сім'єю з пабу і застрибували на капот автомобіля Фараджа, коли той від'їжджав.

Коментуючи подію політик назвав демонтрантів "покидьками".

"Я сподіваюся, що ці "демонстранти" пишаються собою Мої діти були так налякані, їхньою поведінкою, що втекли, щоб сховатися".

"Родич поїхав, щоб доглянути за ними, вони ще не вдома. Ці люди покидьки".

Водночас організатор протесту Ден Гласс розповів, що протестувальники одяглися в костюми, щоб зобразити "кабаре різноманітності", включаючи мігрантів, ВІЛ-активістів, геїв, інвалідів та матерів.

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Він також сказав, що в акції взяли участь близько 100 осіб.

"Неправомірно перекладаючи провину за економічну кризу на іммігрантів, вони рятують банкірів", - оцінив Гласс дії партії Фараджа.

Він сказав, що це причина, з якої "різноманітні спільноти" принесли свої культури у місцевий паб містеру Фараджу.

Персонал у Голові королеви відмовився коментувати подію.

Довідка УНІАН. Фарадж відомий своїми різкими і часто скандальними виступами у Європарламенті із критикою євроінтеграції в рамках Євросоюзу і зону обігу валюти євро.

Фарадж привів Партію незалежності Сполученого Королівства до її першої перемоги у загальнонаціональних виборах у Великобританії. Ця була перша перемога на загальних виборах не лейбористів або консерваторів від 1906 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Найджел Фарадж заявив, що захоплюється Путіним з питання Сирії.