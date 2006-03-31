Кондолізу Райс не пустили у мечеть

Держсекретар США Кондоліза Райс була вимушена відмовитися від відвідин мечеті в місті Блекберн у зв`язку з протестами британських мусульман, повідомляє ВВС News.

Представник мусульманської общини, правда, пояснив, що Райс не пустять в мечеть не через те, що вона "не подобається" прихожанам, а через те, що її візит був запланований на той час, коли люди збираються для уранішньої молитви.

Рішення було ухвалене після консультацій, які провели члени опікунської ради мечеті і місцеві антивоєнні активісти.

В результаті Кондолізі Райс, яка сьогодні відвідує Блекберн , доведеться задовольнятися гала-концертом в місцевій філармонії.