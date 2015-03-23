Кемерон заявив, що не буде балотуватися на пост прем'єра третій раз поспіль

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон не буде балотуватися на третій термін, якщо він переможе на майбутніх загальних виборах 7 травня. Про це в понеділок він заявив в інтерв'ю британській мовній корпорації BBC, передає ТАСС.

"Ні, - заявив Кемерон, відповідаючи на питання про плани балотуватися втретє. - Я думаю, що залишуся на повний другий термін". "Два чудово, але три може бути занадто", - додав він.

Читайте такожКемерон: Євросоюзу треба гарантувати продовження санкцій проти РФ

Серед можливих кандидатів, які могли б його замінити, прем'єр-міністр назвав чинну главу МВС Терезу Мей, міністра фінансів Джорджа Осборна і мера Лондона Бориса Джонсона.

За його словами, "прийде час, коли знадобиться свіжа пара очей, і партія консерваторів має таких людей". "Я оточений хорошими людьми, - підкреслив Кемерон. - Я не думаю про третій термін".