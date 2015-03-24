Британія більше не буде терпіти ісламських екстремістів - міністр

Про це заявила міністр внутрішніх справ Тереза Мей, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Вона закликала громадян, сім'ї та громади боротися з екстремізмом.

За словами Терези Мей, у британців є як права, так і обов'язки, і всі повинні поважати закон та права інших.

Виступаючи в Лондоні, міністр сказала, що має намір накласти заборону на діяльність мусульманських проповідників, які поширюють заклики до ненависті і ворожнечі.

Вона також оголосила про плани провести інспекцію шаріатських судів в Англії та Уельсі для того, щоб з'ясувати, чи відповідає їхня робота британським цінностям.

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Тереза Мей зазначила, що сотні британців вже вирушили воювати на стороні угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку, а також нагадала про спроби екстремістів взяти під контроль школи в Бірмінгемі.

"Існує все більше доказів того, що невелика, але помітна меншість жителів Великобританії відкидає наші цінності. Майже всі вони британські громадяни", - сказала Мей.