Родичі жертв авіакатастрофи у Франції почали збиратися в аеропорту Барселони (фото)

Спочатку повідомлялося, що на борту літака знаходилися 148 осіб, однак пізніше в Germanwings заявили про 150. За даними ЗМІ, більшість пасажирів є громадянами Німеччини, також там могли знаходиться близько 45 іспанських громадян.

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За словами голови генеральної ради департаменту Альпи Верхнього Провансу Жильбера Сована, надії виявити тих, хто вижив в результаті катастрофи літака А320 на півдні Франції немає.