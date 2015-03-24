Родичі жертв авіакатастрофи у Франції почали збиратися в аеропорту Барселони (фото)
16:01, 24 березня 2015Світ
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Сьогодні літак A320 авіакомпанії Germanwings, що летів маршрутом Барселона-Дюссельдорф, розбився у французьких Альпах.
REUTERS
Спочатку повідомлялося, що на борту літака знаходилися 148 осіб, однак пізніше в Germanwings заявили про 150. За даними ЗМІ, більшість пасажирів є громадянами Німеччини, також там могли знаходиться близько 45 іспанських громадян.
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За словами голови генеральної ради департаменту Альпи Верхнього Провансу Жильбера Сована, надії виявити тих, хто вижив в результаті катастрофи літака А320 на півдні Франції немає.
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