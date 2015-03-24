Французький пілот розповів, що могло стати причиною аварії аеробуса A320

Французький пілот Airbus A320 Тьєррі Ле Байї розповів, що падіння німецького лайнера в горах Франції могло статися через відмову датчиків оптичної системи літака.

Цей механізм відповідає на розрахунки висоти польоту, пояснив пілот в коментарі телеканалу France24, повідомляє Новое время.

"Коли функціонування цих датчиків блокується через падіння температури при наборі висоти, вони можуть передавати неправильну інформацію на бортовий комп'ютер, і тоді спрацьовує система захисту судна, хоча літак у цей час летить нормально", - розповів Ле Байї.

Читайте такожФранцузькі ЗМІ повідомили про можливого вцілілого після катастрофи A-320

Авіатор уточнив, що ввімкнення системи захисту літака блокує управління літаком пілотами, і тоді слід відразу ж відключити бортовий комп'ютер і включити ручний режим управління.

Пілот припустив, що екіпаж Germanwings міг не знати цю особливість аеробуса. Ле Байї уточнив, що після одного з серйозних нещасних випадків з літаком A321 Lufthansa і Airbus попередили всі авіакомпанії, у яких є подібний борт, про ризик замерзання датчиків АОА.

Читайте такожУламки літака Germanwings вказують на те, що лайнер на величезній швидкості врізався в гору

Нагадаємо, 24 березня на півдні Франції розбився пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Germanwings.

На борту перебувало 148 пасажирів і 6 членів екіпажу. За попередніми даними, 18 з них - діти.

Зараз на місці аварії працюють 360 рятувальників.