Французький пілот розповів, що могло стати причиною аварії аеробуса A320
Авіатор вважає, що авіалайнер міг розбитися через відмову датчиків оптичної системи літака.
Французький пілот Airbus A320 Тьєррі Ле Байї розповів, що падіння німецького лайнера в горах Франції могло статися через відмову датчиків оптичної системи літака.
Цей механізм відповідає на розрахунки висоти польоту, пояснив пілот в коментарі телеканалу France24, повідомляє Новое время.
"Коли функціонування цих датчиків блокується через падіння температури при наборі висоти, вони можуть передавати неправильну інформацію на бортовий комп'ютер, і тоді спрацьовує система захисту судна, хоча літак у цей час летить нормально", - розповів Ле Байї.
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Авіатор уточнив, що ввімкнення системи захисту літака блокує управління літаком пілотами, і тоді слід відразу ж відключити бортовий комп'ютер і включити ручний режим управління.
Пілот припустив, що екіпаж Germanwings міг не знати цю особливість аеробуса. Ле Байї уточнив, що після одного з серйозних нещасних випадків з літаком A321 Lufthansa і Airbus попередили всі авіакомпанії, у яких є подібний борт, про ризик замерзання датчиків АОА.
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Нагадаємо, 24 березня на півдні Франції розбився пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Germanwings.
На борту перебувало 148 пасажирів і 6 членів екіпажу. За попередніми даними, 18 з них - діти.
Зараз на місці аварії працюють 360 рятувальників.