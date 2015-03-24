В Іспанії оголосили триденний траур за загиблими під час авіакатастрофи

Про це повідомляє РИА Новости, з посиланням на першого заступника голови уряду Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія.

Перший віце-прем'єр підтвердила, що серед пасажирів рейсу Барселона-Дюссельдорф були 45 громадян з іспанськими прізвищами, а також висловила сподівання, що "авіакомпанія забезпечить нас інформацією" про національність пасажирів "якомога швидше".

Читайте такожУламки літака Germanwings вказують на те, що лайнер на величезній швидкості врізався в гору

"Іспанія бере участь у розслідуванні (авіакатастрофи)", - додала віце-прем'єр.

Ці заяву Саенс де Сантамарія зробила на прес-конференції за результатами роботи спеціально створеної групи за дорученням прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, до якої також увійшли міністр розвитку Ана Пастор і міністр юстиції Рафаель Катала.

Як відомо, Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі французьких Альп. У катастрофі лайнера, що прямував з Барселони в Дюссельдорф, за останніми даними, загинули 150 осіб. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.