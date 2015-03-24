В аварії аеробуса у Франції загинув оперний співак з українським корінням - ЗМІ

Оперний співак Олег Брижак, який починав кар'єру в СРСР, загинув в результаті аварії Airbus A320 в Альпах, повідомляє РИА Новости з посиланням на німецьку газету Bild.

"Німецька Опера в Дюссельдорфі/Дуйсбурзі сумує за басом-баритоном Олегом Брижаком. Він став однією з жертв катастрофи рейсу U49525", - написав у своєму Twitter журналіст видання Гонне Гарлінг.

Die Deutsche Oper Düsseldorf/Duisburg trauert um Bassbariton Oleg Bryjak. Er gehört zu den Opfern von Flug #U49525pic.twitter.com/Hqo6vUhUlB - Gonne Garling (@Gonne_Garling) March 24, 2015

У Німецькій опері в Дюссельдорфі підтвердили інформацію про загибель співака.

"Ми втратили великого виконавця і велику людину Олега Брижака. Ми вражені", - заявив генеральний директор театру Крістоф Майєр.

У серпні минулого року Олег Брижак розповів в інтерв'ю DW.de, що його батько був українцем. Тоді співак зазначив, що йому дуже важко спостерігати за подіями в Україні.

"Мені дуже болить спостерігати за подіями в Україні. Мій батько був українцем. У момент початку війни і входу німців в Україну йому було 15 років. Його вивезли до Німеччини на примусові роботи. Він вижив лише для того, щоб після звільнення Червоною Армією стати "ворогом народу" та "зрадником", і провести 25 років у казахстанському ГУЛАЗІ. В цьому таборі, на поселенні, я і народився", - сказав тоді Брижак.

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Зазначається, що Брижак народився в Казахстані в 1960 році, закінчив музичне училище в Караганді і консерваторію в Алма-Аті. В 1986-1991 роках виступав в оперних театрах Львова, Челябінська і Санкт-Петербурга. У 1996 році Брижак став солістом Німецької опери в Дюссельдорфі.