У мережі з'явилося фото і відео уламків аеробуса, що розбився у Франції

У мережі з'явилися фотографії і відео уламків аеробуса А320, що розбився у Франції, на борту якого знаходилися 150 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter