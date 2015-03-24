У мережі з'явилося фото і відео уламків аеробуса, що розбився у Франції

18:26, 24 березня 2015
Світ
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У мережі з'явилися фотографії і відео уламків аеробуса А320, що розбився у Франції, на борту якого знаходилися 150 осіб.

REUTERS

Матеріали для місцевої газети Le Dauphine Libere опублікував у своєму Twitter, швейцарський рятувальник Менно Берманс, який залучений до пошукових робіт на місці катастрофи аеробуса.

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Фото уламків аеробуса також в Twitter публікує La Provence.

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