У мережі з'явилося фото і відео уламків аеробуса, що розбився у Франції
18:26, 24 березня 2015Світ
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У мережі з'явилися фотографії і відео уламків аеробуса А320, що розбився у Франції, на борту якого знаходилися 150 осіб.
REUTERS
Матеріали для місцевої газети Le Dauphine Libere опублікував у своєму Twitter, швейцарський рятувальник Менно Берманс, який залучений до пошукових робіт на місці катастрофи аеробуса.
Foto van wrakstukken via de lokale krant Le Dauphine Libere. #Germanwingspic.twitter.com/WYVjCWYrTR
- Menno Boermans (@Menno_Boermans) 24 Березень 2015
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Фото уламків аеробуса також в Twitter публікує La Provence.
Las fotos exclusivas del accidente de avión http://t.co/VxurYtdujU#crashA320#Germanwingspic.twitter.com/SIcmqTV4Gc
- La Provence (@laprovence) 24 Березень 2015
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