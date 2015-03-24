Lufthansa оголосила основну версію аварії Airbus А320 у Франції

Авіакомпанія Lufthansa, яка володіє лоукостером Germanwings, вважає причиною авіакатастрофи А320 «нещасний випадок», а всі інші версії катастрофи називає «спекуляціями».

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

«На даний момент ми вважаємо подію нещасним випадком. Поки немає ніякої інформації, яку ми могли б повідомити. Які-небудь ще заяви з цього приводу будуть спекуляціями», - заявила Хайке Бірленбах, віце-президент з продажів і послуг по Європі на прес-конференції в аеропорту Барселони.

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Як повідомляв УНІАН, Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі французьких Альп. У катастрофі лайнера, що прямував з Барселони в Дюссельдорф, за останніми даними, загинули 150 осіб. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.

Триденний траур за загиблими під час аварії Airbus A320 на півдні Франції буде введений в Іспанії з 25 березня.