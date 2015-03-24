Пєсков розповів про відведення «Іскандерів» з Калінінградської області

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне питання журналістів, пише РБК.

«Сьогодні міністр оборони сказав, що всі частини і з'єднання повернулися в місця своєї постійної дислокації», - сказав Пєсков.

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Комплекси "Іскадер", винищувачі і бомбардувальники були перекинуті в Калінінградську область в ході навчань з перевірки боєготовності Північного флоту, підрозділів Західного військового округу і частин ВДВ, яка була оголошена 16 березня.

Прем’єр-міністр Польщі Ева Копач заявила, що таким чином Путін хоче вплинути на результати рішення Європейської ради 19-20 березня щодо санкцій проти Росії.