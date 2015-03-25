США розпочали військові навчання в Румунії та Болгарії

Представник Пентагону Стів Уоррен оголосив про початок військових навчань американських військ у Румунії та Болгарії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони США, передає Газета.ru.

Солдати 173-ї повітряно-десантної бригади висадилися на полігоні Смардан для проведення спільних тренувань з румунськими військовими. Одночасно бійці 7-ї армії США проводитимуть інсценування наземної операції на аеродромі Михаїла Когелнічану.

Раніше повідомлялося про початок військових навчань Summer Shield XII у Латвії, в яких беруть участь понад 1100 військових з країн НАТО.