США розпочали військові навчання в Румунії та Болгарії
09:38, 25 березня 2015Світ
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Раніше в Латвії стартували міжнародні військові навчання за участю понад тисячі військових
REUTERS
Представник Пентагону Стів Уоррен оголосив про початок військових навчань американських військ у Румунії та Болгарії.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони США, передає Газета.ru.
Солдати 173-ї повітряно-десантної бригади висадилися на полігоні Смардан для проведення спільних тренувань з румунськими військовими. Одночасно бійці 7-ї армії США проводитимуть інсценування наземної операції на аеродромі Михаїла Когелнічану.
Раніше повідомлялося про початок військових навчань Summer Shield XII у Латвії, в яких беруть участь понад 1100 військових з країн НАТО.
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