Літак Germanwings виходив на зв'язок за хвилину до початку раптового зниження

Про це повідомила французький міністр Сеголен Руяль, що відповідає в уряді в тому числі за питання транспорту, передають РИА Новости.

"Під час останнього зв'язку по радіо диспетчер дав вказівку пілоту триматися на висоті 11400 метрів. В 10:31 літак починає зниження без дозволу. Диспетчер надсилає запит, але відповіді немає. В 10:35 диспетчери б'ють на сполох. В 10:40 літак вже знаходиться на висоті 2000 метрів і зникає з радарів", - розповіла Руаяль в інтерв'ю французькому телеканалу iTele.

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Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.