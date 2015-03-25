По троє громадян Британії та Казахстану були на борту А320

Про це повідомив глава британського міністерства закордонних справ Філіп Хеммонд, передає Бі-бі-сі. "В даний час ми вважаємо, що троє британських громадян стали жертвами трагедії, але не можемо виключити, що там були й інші британці", - сказав міністр.

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Крім цього, Казахстан підтвердив, що на борту літака перебували троє його громадян - члени однієї сім'ї.

"Висловлюємо глибоке співчуття сім'ям і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства закордонних справ країни.

Між тим, за даними влади Німеччини, на борту літака, ймовірно, знаходилася ще одна громадянка Казахстану. В даний час ця інформація уточнюється.

Нагадаємо, на борту пасажирського літака авіакомпанії Germanwings, що летів з Барселони в Дюссельдорф, знаходилися 150 осіб. 45 жертв трагедії були громадянами Іспанії, щонайменше 67 - громадянами Німеччини. На борту літака також перебували громадяни Австралії, Туреччини, Данії, Нідерландів та Бельгії.