Рятувальники знайшли другу "чорну скриньку" аеробуса A320, що розбився в Альпах

У Франції виявили другу чорну скриньку літака Airbus А-320 авіакомпанії Germanwings. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Abendzeitung.

Мова йде про бортовий самописець, який реєструє параметри польоту. Чорна скринька сильно пошкоджена. За інформацією видання, у ній відсутній чіп пам'яті.

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Перша чорна скринька лайнера, що впав, знаходилася в кабіні пілота, її знайшли 24 березня. Її вже доставлено в Париж. За словами міністра внутрішніх справ Франції Бернара Казнева, незважаючи на ушкодження, з неї можна отримати інформацію. Як заявив прокурор Марселя Бріс Робен, перші результати розшифровки чорних скриньок можуть стати відомі найближчим часом.

Airbus A320 німецької лоукост-компанії Germanwings 24 березня впав на півдні Франції, в Альпах. На борту авіалайнера знаходилися 144 пасажири і шість членів екіпажу.