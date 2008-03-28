В Індії літак врізався в собаку
08:55, 28 березня 2008Світ
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Аеропорт не зміг працювати декілька годин
В аеропорту індійського міста Бангалор у четвер увечері невеликий літак, який почав розгін, врізався в собаку, що вибіг на злітно-посадкову смугу, передає Press Trust of India.
В результаті інциденту було пошкоджено колесо передньої стійки шасі, вона підломилася, і літак на фюзеляжі виїхав за межі смуги. На борту ATR 72-500 перебували 29 осіб, двоє одержали травми.
Рейс IT 2427 авіакомпанії Kingfisher Airlines повинен був вилетіти до Хайдарабад. Як відзначає агентство, після зіткнення літака з собакою аеропорт не зміг приймати і відправляти рейси декілька годин.
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