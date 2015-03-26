В Іркутській області дітям заборонили читати казки про Колобка та Дюймовочку - ЗМІ

В Іркутській області РФ дітям заборонили читати казки та вилучили книги з бібліотек. На думку влади, твори «Карлсон», «Дюймовочка» та «Колобок» містять шкідливу інформацію, передає "Эхо Москвы".

Список казок, повністю заборонених для прочитання дітей усіх віків і поширення серед неповнолітніх, озвучив радник президента Володимир Толстой в Держдумі на засіданні «круглого столу» на тему ролі літератури у патріотичному вихованні. Документ створили в районному відділі народної освіти Іркутської області на основі закону про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю.

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Згідно з документом «Карлсон, який живе на даху» заперечує сімейні цінності і формує неповагу до батьків, «Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна» здатні викликати у дітей бажання займатися бродяжництвом. Місцевих чиновників обурило, що у казці «Іван Царевич і Сірий вовк» присутні сцени крадіжок, адже там викрали коня і Єлену Прекрасну. У «Колобку» угледіли сцени фізичного насильства, а у «Дюймовочці» - факти примушування до вступу в шлюб. Зазначивши всі претензії представників органів освіти Іркутської області, Володимир Толстой резюмував, що дітям забороняють казки, на яких виросли їхні батьки, бабусі і дідусі.

Зазначається, що президент Російського книжкового Союзу Сергій Степашин в свою чергу запропонував законодавцям уважніше ставитися до своєї діяльності і думати при прийнятті законів.