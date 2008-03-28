Генсек НАТО попросив Путіна змінити тон

Генсек НАТО Яаап де Хооп Схеффер попередив російського президента Володимира Путіна, що під час саміту Альянсу в Бухаресті, не повинно бути ніякої «пустої риторики» по відношенню до заходу. В інтерв`ю газеті The Financial Times Схеффер висловив сподівання на відкритий обмін думками з російською стороною, проте попередив, що цей обмін має бути конструктивним. «Тон музики наступного тижня у величезному ступені залежить від тону президента Путіна», - відзначив Схеффер. Відповідаючи на питання про членство в НАТО України і Грузії, генсек відзначив, що йому зрозуміло прагнення президента США «надати максимально можливому число країн право насолоджуватися тим, що він і я розуміємо під основними людськими цінностями». Проте, за словами Схеффера, Бушу доведеться переконати в цьому інших членів, наприклад Німеччину, які не хочуть зачіпати інтереси Росії. «Саме це Альянс і обговорюватиме наступного тижня», - відзначив генсек.

Газета.ру