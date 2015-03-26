В Австралії щодня транслюватимуть англомовні програми про Україну
20:28, 26 березня 2015Світ
528 0
Наразі є домовленості про півгодинні англомовні програми.
REUTERS
Австралійські канали погодились транслювати щоденні англомовні програми про Україну, щоб протидіяти російській пропаганді.
Про це у коментарі VIDIA розповів голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів.
Поки ще не відомо, які саме програми можуть виходити у ефірі австралійського телебачення, втім є домовленості про півгодинні англомовні програми.
Читайте такожСтецю передали телеканал Арбузова: на базі БТБ створять канал іномовлення Ukraine Tomorrow
У наступні два тижні делегація української діаспори з Австралії проведе низку зустрічей з українськими урядовцями і представниками Адміністрації Президента, щоб знайти спосіб боротьби з російською пропагандою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter