В Австралії щодня транслюватимуть англомовні програми про Україну

Австралійські канали погодились транслювати щоденні англомовні програми про Україну, щоб протидіяти російській пропаганді.

Про це у коментарі VIDIA розповів голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів.

Поки ще не відомо, які саме програми можуть виходити у ефірі австралійського телебачення, втім є домовленості про півгодинні англомовні програми.

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У наступні два тижні делегація української діаспори з Австралії проведе низку зустрічей з українськими урядовцями і представниками Адміністрації Президента, щоб знайти спосіб боротьби з російською пропагандою.