Армія Нігерії відбила у бойовиків "Боко харам" місто Гуоза, яке було їхнім оплотом

За даними військових, в ході операції бойовики понесли великі втрати. Ймовірно, бойовики саме в цьому місті могли утримувати понад 200 школярок, викрадених в квітні минулого року, передає Бі-бі-сі.

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Угрупування "Боко харам" раніше оголосило місто Гуоза, що знаходиться в північно-східному штаті Борно, центром створюваного ними "ісламського халіфату".

Військові на початку березня повідомляли, що під контролем у "Боко харам" в Нігерії залишилися всього 3 міста, в тому числі і Гуоза.

Раніше президент Нігерії Гудлак Джонатан заявив, що "Боко Харам", на його думку, втратить всі свої території до кінця березня.

У конфлікті на північному сході Нігерії з 2012 року загинули 15,5 тис. осіб.