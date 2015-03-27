У Європі можуть зробити обов'язковим "правило двох пілотів" в кабіні літака

Про це повідомляє European Voice з посиланням на офіційного представника ЄС, пише Європейська правда.

У EASA розглядають кілька варіантів відповіді на катастрофу А320 на півдні Франції, серед яких і вимога знаходження двох пілотів в кабіні літака.

Наголошується, що зараз такого правила немає.

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Як відомо, EASA є основним органом ЄС щодо забезпечення керівних принципів авіаційної безпеки в Європі.

Як повідомляв УНІАН, після катастрофи літака А320 нову інструкцію для пілотів запровадили Німеччина, британський бюджетний авіаперевізник Easyjet, норвезька авіакомпанія "Norwegian Air Shuttle ASA".

Нагадаємо, запис з чорного ящика A320 вказує на те, що загибель 150 осіб на борту авіалайнера на півдні Франції стала результатом навмисних дій другого пілота.

Згідно із заявами прокурора Марселя Бріса Робена, капітан А320 вийшов з кабіни і не зміг повернутися назад, в той час як другий пілот в цей час свідомо ініціював зниження літака, яке призвело до його падіння.

Пасажирський літак A320 компанії Germanwings (дочірня компанія Lufthansa), який прямував з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на південно-сході Франції. Катастрофа сталася в районі гірського масиву Труа-Эвеше в департаменті Альпи Верхнього Провансу, поблизу містечка Дінь-ле-Бен.

За інформацією Germanwings, контакт з літаком був втрачений в 10:53 за місцевим часом (12:53 мск) на висоті приблизно 1,8 тис. метрів.

На борту лайнера знаходилися 150 осіб: 144 пасажири і 6 членів екіпажу. Більшість - громадяни Німеччини та Іспанії. За даними французької влади, на борту A320 були також громадяни Австралії, Аргентини, Бельгії, Великобританії, Данії, Казахстану, Колумбії, Мексики, США і Японії.



