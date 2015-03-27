Слідчі зробили важливе відкриття після обшуку будинку пілота A-320

Про це пише Лента.ру з посиланнам на британськау газету Mirror.

Поліцейські заявили, що, можливо, вони знайшли «ключ», який допоможе розкрити причину трагедії. Подробицями слідчі не поділилися, запевнивши журналістів, що не йдеться про передсмертну записку.

Між тим, як повідомила газеті Frankfurter Allgemeine мати однокурсниці Лубітца, у чоловіка кілька років тому була серйозна депресія. Через неї йому довелося зробити перерву в навчанні. На її думку, дії пілота в літаку A-320 були спонтанними: «Це не могло бути заплановано».

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Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп на південному сході Франції. У катастрофі загинули 150 осіб.

Прокурор Марселя Бріс Роббен заявив, що дії другого пілота Airbus А320 можна розцінити як намір знищити повітряне судно. За словами Робена, в перші 20 хвилин польоту обидва пілоти вели нормальну розмову. Коли командир літака вийшов з кабіни, ймовірно, в туалет, другий пілот заблокував двері і самовільно почав зниження лайнера. Командир намагався повернутися в кабіну, однак зробити цього не зміг.