Більшість росіян стали економити на їжі - опитування
23:53, 27 березня 2015Світ
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За останні три місяці споживча поведінка росіян значно змінилася: більшість опитаних намагаються економити.
REUTERS
Такі дані дослідження фонду "Громадська думка", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі
При цьому більше половини росіян намагаються більше заощаджувати на продуктах харчування: в першу чергу - на м'ясі та птиці, сирі та ковбасі, а також фруктах.
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39% стали купувати продукти більш дешевих марок, 31% опитаних взагалі відмовилися від покупки деяких продуктів, ще 29% респондентів стали купувати менше продуктів.
Ще 43% росіян намагаються економити на одязі, взутті та інших непродовольчих товарах.
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