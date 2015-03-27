Більшість росіян стали економити на їжі - опитування

Такі дані дослідження фонду "Громадська думка", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі

При цьому більше половини росіян намагаються більше заощаджувати на продуктах харчування: в першу чергу - на м'ясі та птиці, сирі та ковбасі, а також фруктах.

Читайте також24% росіян вважають свою країну лідером світової економіки - опитування

39% стали купувати продукти більш дешевих марок, 31% опитаних взагалі відмовилися від покупки деяких продуктів, ще 29% респондентів стали купувати менше продуктів.

Ще 43% росіян намагаються економити на одязі, взутті та інших непродовольчих товарах.