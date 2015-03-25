Невідомі осквернили місце вбивства Нємцова

09:51, 25 березня 2015
Світ
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У Москві невідомі осквернили місце вбивства Нємцова.

REUTERS

Про це повідомив у Twitter російський опозиціонер Ілля Яшин.

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На портретах Нємцова зроблені образливі написи. Розбита адресна табличка із зазначенням, що це «міст Нємцова», передає Радіо Свобода.

Повідомлення про акт вандалізму з’явилися у блогах і соціальних мережах. До повідомлення докладена фотографія із чотирма жінками та трьома чоловіками, які, імовірно, влаштували погром.

Відповідальність за акцію взяв на себе невідомий раніше «визвольний рух SERB». Про будь-яку реакцію правоохоронних органів невідомо.

Люди прибрали сліди погрому і принесли до місця вбивства Бориса Нємцова нові квіти і свічки.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Держдумі відмовилися вшанувати пам'ять Нємцова хвилиною мовчання.

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