Невідомі осквернили місце вбивства Нємцова

Про це повідомив у Twitter російський опозиціонер Ілля Яшин.

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Какие-то трусливые мрази разгромили мемориал Немцова на мосту у Кремля. Даже после смерти он им поперек горла стоит. pic.twitter.com/njAE5Nfs6D — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 24, 2015

На портретах Нємцова зроблені образливі написи. Розбита адресна табличка із зазначенням, що це «міст Нємцова», передає Радіо Свобода.

Повідомлення про акт вандалізму з’явилися у блогах і соціальних мережах. До повідомлення докладена фотографія із чотирма жінками та трьома чоловіками, які, імовірно, влаштували погром.

Автозак уехал, полиция осталась. Люди приносят новые цветы и плакаты. pic.twitter.com/7gRYt5oRQs — твоя совесть (@karatistka1) March 24, 2015

Відповідальність за акцію взяв на себе невідомий раніше «визвольний рух SERB». Про будь-яку реакцію правоохоронних органів невідомо.

Люди прибрали сліди погрому і принесли до місця вбивства Бориса Нємцова нові квіти і свічки.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Держдумі відмовилися вшанувати пам'ять Нємцова хвилиною мовчання.