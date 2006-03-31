Росія оголошує газову війну Лукашенку

«Газпром» вирішив повторити досвід жорстких переговорів з Україною. Тепер під його приціл потрапила Білорусь. Вчора глава «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі з керівником «Білтрансгазу» Дмитром Казаковим заявив, що російська компанія в 2007 р. планує поставляти газ до Білорусі за європейською ціною (зараз це 220-250 дол. за 1 тис. куб. м). На думку аналітиків, на таке жорстке рішення Міллера змусили піти підсумки зборів акціонерів «Білтрансгазу». Очікувалося, що саме на нім буде прийнята схема створення газотранспортного СП з «Газпромом», проте, судячи з усього, акціонери білоруської компанії відмовилися від цієї ідеї.

РБК