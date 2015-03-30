Washington Times: США повинні зробити більше, ніж озброїти українських солдатів

Консенсус обох партій в США щодо війни в Україні свідчить про те, що Вашингтону варто діяти більш рішуче проти агресії Росії.

Про це на сторінках Washington Times пишуть колишній заступник Держсекретаря США Пола Добрянська і директор Програми національної безпеки в Центрі двопартійної політики Блез Міштал.

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Автори закликають Вашингтон не лише озброїти українських солдатів, а використати весь арсенал зовнішньополітичних інструментів, передає ZN.

"Реваншизм Росії почався не з України і не закінчиться на ній. А "зелені чоловічки" - це не єдиний російський зовнішньополітичних інструмент. Москва веде активну підривну діяльність вздовж східного кордону Європи. Її мішень – економічна і політична стабільність регіону", - йдеться в статті.

Експерти зауважують, що східноєвропейські столиці нервують через можливе вторгнення Росії. Тож США варто продемонструвати свою зацікавленість і підтримку в регіоні. Автори визнають, що Росія за межами України ще поки не вдається до грубої військової сили. Але це не означає, що потрібно ігнорувати агресивні сигнали, які подає Москва.

"Росія розгорнула пропагандистську і підривну кампанію, націлену на країни Центральної Європи, до яких вона не могла дотягнутися останні 25 років. Її основана тактика полягає в тому, щоб загострити і використовувати внутрішні протиріччя Європи", - йдеться в статті.

При цьому, Москві до цих пір успішно вдавалося втілювати свій план. Автори підкреслюють посилення дружніх стосунків Володимира Путіна з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Крім того, такий розворот на схід Кремль намагається спровокувати за допомогою проросійських партій в Польщі і пропагандистських ЗМІ.

Декларована на Заході "єдність" повинна бути не лише темою для політичних заяв, а інструментом в боротьбі США і Європи проти агресії Росії. "Лише працюючи разом з нашими європейськими союзниками, ми зможемо протистояти спробам Росії пошкодити тканину європейського об'єднання", - пишуть Добрянський і Міштал.

В цей же час, президент США Барак Обама вважає, що надання летального озброєння Україні посилить конфлікт. За словами представника Білого дому, президент США вважає, що рішення збройного конфлікту в Україні не лежить у військовій площині. У свою чергу Москва не соромиться погрожувати Заходу ядерною зброєю. Тож на тлі російської агресії в Пентагоні створено відділ ядерної безпеки.