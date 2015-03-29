Путін написав лідерам арабських держав, що підтримує незалежність Палестини

Про це йдеться в його "Привітанні учасникам загальноарабської зустрічі на найвищому рівні", опублікованому на сайті Кремля.

"Особливе значення має рішення проблеми Палестини, найважливішою умовою якого є реалізація законного права палестинського народу на створення незалежної, життєздатної, територіально цілісної держави зі столицею в Східному Єрусалимі", - написав Путін, пообіцявши сприяння Росії в цьому питанні.

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