У Польщі відмовилися від пропозиції Росії засудити УПА

Про це йдеться у його відповіді на заяву Ради Федерації, спрямовану в польський Сенат, повідомляє Радіо Польщі.

«В умовах окупації Росією частини України це вписувалося б в тон російської пропаганди»,- написав пан Борусевич.

«Я зазначаю ознаки розширення культу вкрай націоналістичних діячів ОУН і УПА. У той же час дозволю собі зазначити, що цей культ рідко пов'язаний з підтримкою терористичних методів, використовуваних цими підрозділами, або похвалою вчинених ними вбивств, в тому числі, Волинської різанини»,- додає він.

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На думку Борусевича, популярність українських націоналістичних діячів «великою мірою є результатом російської агресії в Україні».

«Боюся, що перед обличчям російської окупації частини території України, а також поширення етнічної ідеології ненависті в Донецькій і Луганській областях, спільна заява Польщі і Росії, що стосуються української історичної пам'яті, вписувалася б в тон російської пропаганди»,- підкреслив спікер Сенату.

Відзначається, що в заяві Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації у зв'язку з 70-річчям визволення в'язнів концтабору Освенцим і Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту міститься заклик «протидіяти прославлянню колишніх членів організації "Ваффен СС", нацистського, неонацистського, фашистського, бандерівського руху, як і всіх інших форм колабораціонізму і підтримки нацизму».