Росія ніколи не була настільки позбавленої довіри, як сьогодні - Більдт

00:19, 02 квітня 2015
Світ
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Дії Росії протягом останнього року знизили довіру до будь-яких дій Кремля до історично найнижчого рівня.

Карл Бильдт / uk.wikipedia.org

Про це заявив колишній голова МЗС Швеції Карл Більдт під час експертної дискусії в Києві, повідомляє Європейська правда.

"Росія ніколи не була настільки непопулярною та настільки позбавленої довіри, як сьогодні", - заявив, зокрема, він.

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На думку європейського політика, російська пропагандистська машина побудована таким чином, що не намагається боротися зі зниженням довіри до РФ у світі.

"Пропаганда Russia Today не доносить (до західної аудиторії) месидж про те, що Росія – це добре. Вони кажуть, що Захід – це погано", - вважає Карл Більдт.

Він також зазначив, що не лишає шансу на перемогу Росії у нинішньому раунді геополітичної боротьби. "Путін не може виграти, але Україна може програти", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку Більдта, ЄС втратить вплив на РФ, якщо Греція заблокує санкції, а Берлін - оборонну допомогу Україні.

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